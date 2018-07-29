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29 Temmuz 2018 11:31

Sivas’ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

29 Temmuz 2018 11:31


Kaza saat 07.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunun Kızıldağ Topluca köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. yönetimindeki 34 KZ 4556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan G.P. İmranlı Acil Kurtarma Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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