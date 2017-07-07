Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 15:31

Sivas’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

07 Temmuz 2017 15:31


Kaza Gürün ilçesi Mazıkıran mevkinde meydana geldi. Celal Şoku (51) idaresindeki 71 EN 390 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücü ile birlikte Çağla (19), Cemal (22) Nursel (51) ve Ufuk Şoku (8) yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:52
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :22:04
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!