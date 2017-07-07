Sivas’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaza Gürün ilçesi Mazıkıran mevkinde meydana geldi. Celal Şoku (51) idaresindeki 71 EN 390 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücü ile birlikte Çağla (19), Cemal (22) Nursel (51) ve Ufuk Şoku (8) yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.