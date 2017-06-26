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26 Haziran 2017 11:59

Sivas’ta otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin su kanalına uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sivas’ta otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü

26 Haziran 2017 11:59


Kaza, saat 05.30 sıralarında D-100 karayolu Akseki köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Erzincan’ın Refahiye ilçesine giden Adil Zilif (50) yönetimindeki 34 VG 5502 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Zilif olay yerinde hayatını kaybederken, Bayram Karasağız (42) da kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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