Sivas'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobili takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Taşlıhüyük mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Y. (35) idaresindeki 46 U 1515 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Takla atan otomobil telefon direğine çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte eşi Ümran (26) ve oğlu Ali Hikmet Y. (3) yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.