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22 Haziran 2017 11:26

Sivas’ta otomobil tarlaya uçtu: 7 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil tarlaya uçtu: 7 yaralı

22 Haziran 2017 11:26


Kaza, Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden, Malatya istikametine giden Osman Demir (34) idaresindeki 35 DYY 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücü Demir ile birlikte Ayşenur (4), Ömer (8), Serpil (33) ve Abdurrahman Demir (37), Tunahan (19) ile Onur Akpınar (27) yaralandı.


Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan Serpil ve Ayşenur Demir Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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