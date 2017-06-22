Sivas’ta otomobil tarlaya uçtu: 7 yaralı

Kaza, Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden, Malatya istikametine giden Osman Demir (34) idaresindeki 35 DYY 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücü Demir ile birlikte Ayşenur (4), Ömer (8), Serpil (33) ve Abdurrahman Demir (37), Tunahan (19) ile Onur Akpınar (27) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan Serpil ve Ayşenur Demir Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.