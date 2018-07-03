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03 Temmuz 2018 13:51

Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 4 kişi ise ağır yaralandı.

Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

03 Temmuz 2018 13:51


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Sivas’ın İmranlı ilçesi ilçe sınırında meydana gelen kazada, H.A yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı otomobilile karşı yönden gelmekte olan sürücüsünün henüz tespit edilemediği 06 ERN 77 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Yanan aracın içerisinde bulunan biri çocuk 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazada 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Kaza sonrası cep telefonları ile kaydedildi.




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