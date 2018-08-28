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28 Ağustos 2018 09:39

Sivas’ta piknik dönüşü kaza: 5 yaralı

Sivas’ta piknikten dönen ailenin için bulunduğu otomobilin arka tekerleğinin patlaması sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas’ta piknik dönüşü kaza: 5 yaralı

28 Ağustos 2018 09:39


Kaza saat 00.00 sıralarında Sivas-Karaçayır Yolu Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenmeyen 58 AZ 007 plakalı otomobil, arka tekerleğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden R.T., F.T., D.T., L.T., İ.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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