Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 18:21

Sivas’ta sağanak yağış caddeyi göle çevirdi

Sivas’ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas’ta sağanak yağış caddeyi göle çevirdi

29 Mayıs 2018 18:21

Cadde ve sokaklar göle dönerken trafikte aksamalar yaşandı.


Kentte iki gündür aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi sağanak yağışın ardından göle döndü. Yolun büyük bir bölümü sularla kaplanınca araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi’ne ait SİBESKİ ekipleri yoldaki suyu tahliye etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Caddenin üzerinden bulunan bazı dükkanları da yağmur sularıyla doldu. Sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç