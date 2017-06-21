Sivas’ta sağanak yağış nedeniyle çöken menfez onarıldı

Sivas’ı etkisi altına alan yağışlı hava, özellikle kırsalda hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış köy yollarında da tahribata neden oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, önceki gün Yıldızeli ilçesi Şeyhhalil köyü ile Çöte köy yolu arasında bulunan ve şiddetli yağış nedeniyle çöken yolda incelemelerde bulundu.

Kaya, şiddetli yağışların zaman zaman olumsuz durumlar ortaya çıkardığını belirtti. Kaya, bir haftadır devam eden yağışlar nedeniyle bazı yollarda tahribatlar meydana gelebileceğini bu nedenle araç sürücülerinin azami derecede dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Yıldızeli ilçesi Şeyhhalil köyü ile Çöte köy yolunda çökme sonucu meydana gelen kazanın kendilerini çok üzdüğünü belirten, yolun tekrar güvenli bir şekilde ulaşıma açılması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapıldığını söyledi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, 12 saat süren çalışmanın ardından Yıldızeli Şeyhhalil-Çöte arasındaki bozulan yolun dolguları tamamlandı ve güvenlik önlemleri alınarak, yol yeniden ulaşıma açıldı.