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29 Haziran 2017 16:30

Sivas’ta sağduyu çağrısı

Sivas olaylarının yıl dönümü öncesi Cem Vakfı’dan sağduyu çağrısı yapıldı.

Sivas’ta sağduyu çağrısı

29 Haziran 2017 16:30


Sivas Olaylarının 24’üncü yıl dönümü nedeniyle Pazar günü kentte anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler öncesi Alilbaba Cemevinde basın toplantısı düzenleyen Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ali Dağ, sağduyu çağrısında bulunarak, “İnsanlığa yakışır şekilde Madımak Otelinde yitirdiğimiz canlarımızı anacağız. Bu elim olayın ilimizde ve dünyada bir daha yaşanmaması temennisiyle herkesi sağduyuya ve hoşgörüye davet ediyorum" dedi.


Öte yandan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım da düzenlediği basın açıklamasında, eski Madımak Otelinin "utanç müzesi" olmasını istediklerini belirtip, "Canlarımızı ülkenin her yanında ve Sivas’ta anacağız. Sivas için adalet, herkes için adalet talebimizi orada da haykıracağız." ifadelerini kullandı.




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