Sivas’ta sahte plakaya 5 bin 285 lira ceza kesildi

5 bin 285 lira ceza kesilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivil trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde Alibaba Mahallesi’nde yaptıkları denetimde, şüphe üzerine 58 GLM 58 plakalı aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde aracın Gürcistan’dan getirildiği ve sahte plaka ile Türkiye’de kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine otomobil sürücüsü S.G. gözaltına alarak Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereği 5 bin 285 TL para cezası kesildi. Araç, trafik ekipleri tarafından otoparka çekilirken şüpheli S.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.