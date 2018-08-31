Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 11:26

Sivas’ta şarbon şüphesi ile karantina

Sivas’ın Gürün ilçesi Karadoruk köyünde şarbon şüphesi ile telef olan iki inek yakılarak gömüldü.

Sivas’ta şarbon şüphesi ile karantina

31 Ağustos 2018 11:26

Üç kişinin hastaneye kaldırıldığı köy karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Gürün ilçesi Karadoruk köyü şarbon tespiti nedeniyle karantina altına alındı. Köyde geçtiğimiz hafta M.B’ye ait iki büyükbaş hayvan telef olmuştu. Telef olan hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yakınarak ilaçlanıp gömüldü. Hayvanların bakımı ile ilgili hayvanlarla temas kurup rahatsızlanan M.B. (45) çocukları İ.B. (20) ve İ.K.(8) tedavi altına alındı. Baba ve oğul tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken 8 yaşındaki kız çocuğunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan hayvanlardan alınan numunelerin incelenmek üzere Samsun iline gönderildiği öğrenildi. Şarbon şüphesi ile bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy karantina altına alındı. Köyde aşılama çalışması başlatıldı. Köye hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Konuyla ilgili uzman incelemesi devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç