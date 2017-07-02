Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 14:07

Sivas’ta sebze ve meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Sivas’ta sebze ve meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas’ta sebze ve meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı

02 Temmuz 2017 14:07

Kazada tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı.


Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Özdaş idaresindeki 24 AJ 232 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Özdaş, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan meyve ve sebzeler ise sürücünün yakınları tarafından toplanarak bir kamyona yüklendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:47
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:47
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!