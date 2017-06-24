Sivas’ta şehitlikte hüzünlü arife

Arife günü dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki Garnizon ve Polis Şehitliği’ne sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar yakınlarının mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Bazı şehit aileleri gözyaşları arasında mezarları temizleyerek su döktü ve çocuklarının mezar taşlarını öptü.

Şehit Erdal Çetin’in annesi Şaziye Çetin, oğlunun mezarını en az haftada üç kez ziyaret ettiğini belirterek, "Acısı çok ağır, ne yapalım Rabbim öyle emretti, bizden daha çok sevdi aldı. Bayramlarımız hüzünlü geçiyor, ne kadar yıl geçse de evlat acısı var. Milletimiz için mecbur şehit vereceğiz" dedi.

Vali Davut Gül ve diğer protokol üyeleri de şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.