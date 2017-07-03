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03 Temmuz 2017 16:56

Sivas’ta sıcak hava bunalttı

Sivas’ta termometreler 48 dereceyi bulurken sıcak havadan bunalan çocuklar serinlemek için süs havuzlarına akın etti.

Sivas’ta sıcak hava bunalttı

03 Temmuz 2017 16:56


Kış aylarının sert geçtiği Sivas’ta sıcak hava tüm Türkiye’de olduğu gibi etkisini göstermeye başladı. Kentte hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulurken termometreler sıcaklığı 48 derece olarak ölçtü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Vatandaşlar ağaç atlarında serinlemenin yollarını aradı. Sıcağı eğlenceye çeviren ise çocuklar oldu. Sıcak havadan bulanan çocuklar parklardaki süs havuzlarına akın etti. Süs havuzlarında serinleyen çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen çocuklar serinlemek için havuza geldiklerini ifade etti. Kentte sıcak havanın önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.




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