Sivas’ta soygun zanlıları adliyede

Edinilen bilgiye göre, 25 Haziran tarihinde Sivas’ın Kılavuz Mahallesi’nde meydana gelen silahlı soygunda, soyguncular banka şubesinden para keçen Mustafa Bora isimli iş adamını takip ederek Kılavuz Mahallesi’nde otomobiline otomobilleri ile arkadan çarpmıştı. Kaza sürü verip iş adamını durdurmayı başaran soyguncular silah zoru ile Bora’nın yanında bulunan 25 bin TL’yi alıp kayıplara karışmıştı.

Sivas polisinin yaklaşık 15 günlük çalışması neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen C.B. ve İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı emniyet ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün nitelikli yağma suçlamasıyla hakim karşısına çıkartıldı. Zanlıların adliyeye nakledildiği sırada zanlıların annesi olduğu öğrenilen kişinin oğlu ile görüşmek için verdiği mücadele dikkat çekti.