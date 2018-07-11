Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 11:53

Sivas’ta soygun zanlıları adliyede

Sivas’ta güpegündüz gerçekleştirilen silahlı soygunun zanlıları yakalanarak hakim karşısına çıkartıldı.

Sivas’ta soygun zanlıları adliyede

11 Temmuz 2018 11:53


Edinilen bilgiye göre, 25 Haziran tarihinde Sivas’ın Kılavuz Mahallesi’nde meydana gelen silahlı soygunda, soyguncular banka şubesinden para keçen Mustafa Bora isimli iş adamını takip ederek Kılavuz Mahallesi’nde otomobiline otomobilleri ile arkadan çarpmıştı. Kaza sürü verip iş adamını durdurmayı başaran soyguncular silah zoru ile Bora’nın yanında bulunan 25 bin TL’yi alıp kayıplara karışmıştı.


Sivas polisinin yaklaşık 15 günlük çalışması neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen C.B. ve İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı emniyet ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün nitelikli yağma suçlamasıyla hakim karşısına çıkartıldı. Zanlıların adliyeye nakledildiği sırada zanlıların annesi olduğu öğrenilen kişinin oğlu ile görüşmek için verdiği mücadele dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç