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18 Mayıs 2018 16:17

Sivas’ta şüpheli ölüm

Sivas’ta balık avlamak için Kızılırmak kenarına giden gençler, ağaca asılı erkek cesedi ile karşılaştı.

Sivas’ta şüpheli ölüm

18 Mayıs 2018 16:17


Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde balık avlamak için Kızılırmak kenarına giden 3 genç, ırmağa yakın bir noktada söğüt ağacına asılı bir erkek cesedi ile karşılaştı. Gençlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede boynundan iple ağaca asılı kişinin Mustafa G.(58) olduğu belirlendi.


Görgü tanıkları, cesedi balık avlamak için Kızılırmak kenarına giderken fark ettiklerini, şaşkınlıkla beraber korku yaşadıklarını belirterek, durumu 112’ye ihbar ettiklerini dile getirdiler. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.




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