Sivas’ta şüpheli poşet alarmı

Patlatılan poşetten kiraz çıktı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Eskikale Mahallesi Bankalar Sokak’ta meydana geldi. Bir bankamatiğin önünde unutulan şüpheli poşet, bomba olabileceği şüphesiyle çevredekilerin dikkatini çekerken, polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, poşeti uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan şüpheli poşetin içinden kiraz çıktı. Etrafa saçılan kirazlar polis ekipleri tarafından toplanırken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.