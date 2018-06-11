Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 10:18

Sivas’ta şüpheli poşet alarmı

Sivas’ta gece saatlerinde bir bankamatiğin önünde unutulan şüpheli poşet uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı.

Sivas’ta şüpheli poşet alarmı

11 Haziran 2018 10:18

Patlatılan poşetten kiraz çıktı.


Olay, saat 00.00 sıralarında Eskikale Mahallesi Bankalar Sokak’ta meydana geldi. Bir bankamatiğin önünde unutulan şüpheli poşet, bomba olabileceği şüphesiyle çevredekilerin dikkatini çekerken, polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, poşeti uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan şüpheli poşetin içinden kiraz çıktı. Etrafa saçılan kirazlar polis ekipleri tarafından toplanırken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç