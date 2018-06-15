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15 Haziran 2018 09:07

Sivas’ta tarihi camide bayram namazı

Sivas’ta, Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Ulu Cami’de bayram namazı kılındı.

Sivas’ta tarihi camide bayram namazı

15 Haziran 2018 09:07


Selçuklular döneminde inşa edilen ve eğik minaresi ile ünlenen Ulu Cami’ye vatandaşlar bayram namazını kılmak için akın etti. Caminin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar namazını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Bayram namazının ardından eller semaya açılarak dua edildi. Çocuklar da babalarıyla birlikte bayram namazına geldi.


Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın da bayram namazını Ulu Cami’de kıldı. Namazın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindeki il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.




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