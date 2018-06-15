Sivas’ta tarihi camide bayram namazı

Selçuklular döneminde inşa edilen ve eğik minaresi ile ünlenen Ulu Cami’ye vatandaşlar bayram namazını kılmak için akın etti. Caminin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar namazını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Bayram namazının ardından eller semaya açılarak dua edildi. Çocuklar da babalarıyla birlikte bayram namazına geldi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın da bayram namazını Ulu Cami’de kıldı. Namazın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindeki il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.