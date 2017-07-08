AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Tarihi Buruciye Medresesi önünde 15 Temmuz darbe girişimin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Tarihin Gölgesinde 15 Temmuz’u Konuşuyoruz" programına katılan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, 15 Temmuz’dan alınması gereken çok şey olduğunu belirterek,"Bu millet devletine sahip çıktı ya, polisinden askerinden önce koştu ya, ’ben bu ülke de bir daha darbe yaptırmam’ dedi ya, oradaki gençler 27 Mayıs’ı dedelerinden dinlediler, 12 Eylül’ü babalarından dinledi, hepimiz belgesellerle biliyoruz darbeyi. Hiç tahmin edemediler gençlerin sokağa çıkıp tankların üzerine yürüyeceğini" dedi.

Ecertaş dış güçlerin Türkiye’ye diz çöktürme emelinde olduklarını ifade ederek, "Şu anda yedi düvel bir araya gelmiş, Türkiye’ye ve onun başında ki lidere diz çöktürme peşinde. Bakmayın Katar krizine, başka krize bunlar hep Recep Tayyip Erdoğan’ın çevresini saran, bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan’ı diz çöktürmeye çalışanlardır. Bu noktada Suriye’de olanlar da, Katar’a yapılanlar da, Mısır’da yaşananlar da ne olursa olsun bizim burada gördüğümüz bir tane tablo var. Dik duran, dünyadaki mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan’ı bizim ayakta tutmamız gerekiyor. Bu milletin gücü her zaman onu ayakta tuttu, inşallah tarihte ilelebet, bundan sonra bu millet Recep Tayyip Erdoğan gibileri ve onun davasını muzaffer kılacaktır" diye konuştu.

Programa Sivas Belediyesi Başkan Vekili Erdal Karaca, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Burak Kuruçay, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.