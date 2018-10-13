Sivas'ta tarım arazileri sular altında kaldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle ceviz ağaçlarının bulunduğu tarım arazileri sular altında kaldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle ceviz ağaçlarının bulunduğu tarım arazileri sular altında kaldı.
Gürün'de dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Suçatı Mahallesi'nde taşan Tohma Çayı ceviz bahçelerini su bastı. Sel nedeniyle bahçeler sular altında kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Köprülerinin üzerlerinde akan sel sularını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mahsulleri sel sularının altında kalan çiftçiler büyük üzüntü yaşadı. Sel anını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.