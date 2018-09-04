Sivas’ta tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

Sivas Kongre Merkezi ve Fuar Alanında 4-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarın açılışına Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habib Soluk, Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, il ve ilçe protokol üyelerinin yanında çok sayıda vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Çok iyi şeyler söylememize rağmen maalesef Sivas’ımızda tarım ve hayvancılıkta çok geride kaldığımızı görüyoruz. Bunun içinde yüzde 80’lerle olması gerekirken bugün yüzde 20’ler de olan tarım ve hayvancılığı Sivas’ımız da teşviklerle nasıl öne alarak daha kıymetli hale nasıl getirebiliriz bunun çalışmasını yapmak zorundayız. Çok iyi şeyler söyleyerek buradaki hemşehrilerimizi avutmamızın,teselli etmemizin hiçbir anlamı yoktur. Çok eksiklerimiz var bunun içinde herkese sesleniyorum birlikte olalım, yeni projeler üretelim. Bu projeleri meclise sunalım ve Sivas’ımızın gerçek hak ettiği yere tarım ve hayvancılığı gerçek anlamda hak ettiği yere getirelim dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Tarım ve hayvancılık tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de daha da önemini arttırarak varlığını sürdürecektir. Biz Türkiye olarak kendi ihtiyacını karşılayacak bir potansiyele sahibiz. Her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da bu işi daha verimli, daha rantabl yapmanın gayreti ve çabası içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın ve ilçeler sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezdi.