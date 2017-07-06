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06 Temmuz 2017 13:29

Sivas’ta TEOG birincileri ödüllendirildi

Sivas Kazancılar Ortaokulu öğrencilerinden TEOG sınavında Türkiye 1.

Sivas’ta TEOG birincileri ödüllendirildi

06 Temmuz 2017 13:29

olan üç öğrenci Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul aile birliği tarafından ödüllendirildi.


TEOG birincileri Muhammed Yusuf Dinler ,Hatice Şura Aydoğdu ve Melis Kılıç için bugün Kazancılar Ortaokulunda küçük bir tören düzenlendi. Törende öğrencilere cep telefonu ve kitap hediye edildi. Öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy’un elinden aldı.


Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Altınsoy , ’’Bildiğini üzere ilimiz TEOG’da sıçrama yaptı. İlimizde 130 tane öğrencimiz 120 sorudan 120’sini çözdüler. Büyük bir başarı elde etmiş oldular. İlimizde yürüttüğümüz özel projeler var, ’Rehberim Öğretmenim Projesi’gibi önemli projeler ürettik. Bu projelerle de eğitim oranı yükselmiş oldu ’’şeklinde konuştu.


TEOG birincileri elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtip, kendilerini ödüllendiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği Başkanı Raci Uzundağ’a teşekkür ettiler.




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