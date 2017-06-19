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19 Haziran 2017 14:49

Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

19 Haziran 2017 14:49


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarında Suşehri, Koyulhisar ilçesi arası D-100 Karayolu 10’ncu kilometresinde meydana geldi. Sivas’tan Koyulhisar’a ilçesine gitmekte olan Haydar Ç. (34) yönetimindeki 58 BD 704 plakalı minibüs, Koyulhisar’dan Suşehri’ne gitmekte olan Osman İlhan (76) yönetimindeki 58 KD 445 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İlhan, araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan minibüs sürücüsü ise Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Suşehri Kaymakamı Faruk Önder Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de kaza yerine gelerek incelemede bulundu.




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