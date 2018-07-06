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06 Temmuz 2018 17:00

Sivas’ta trafik kazası 1 ölü 2 yaralı

Sivas’ın Şarkışla İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken iki kişi de ağır yaralandı.

Sivas’ta trafik kazası 1 ölü 2 yaralı

06 Temmuz 2018 17:00


Edinilen bilgiye göre Sivas-Kayseri Karayolunda meydana gelen kazada Sivas’tan Kayseri istikametine gitmekte olan Mehmet Karadeniz yönetimindeki 58 FF 024 plakalı araç Şarkışla ilçesine 9 kilo metre kala kontrolden çıkarak yol kenarında ki tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Mehmet Karadeniz hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Makbule Karadeniz ve Melehat Karadeniz yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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