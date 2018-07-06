Sivas’ta trafik kazası 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Sivas-Kayseri Karayolunda meydana gelen kazada Sivas’tan Kayseri istikametine gitmekte olan Mehmet Karadeniz yönetimindeki 58 FF 024 plakalı araç Şarkışla ilçesine 9 kilo metre kala kontrolden çıkarak yol kenarında ki tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Mehmet Karadeniz hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Makbule Karadeniz ve Melehat Karadeniz yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.