Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. Kazada T.K. yönetimindeki 58 TL 307 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 58 NF 100 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 58 TL 307 plakalı otomobilde bulunan Saliha Koçak (42) hayatını kaybetti. Her iki araçta bulunan T.C., A.Ç., M.D., Ş.D., F.D., M.D. ve M.F.D yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.