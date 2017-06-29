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29 Haziran 2017 23:18

Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

29 Haziran 2017 23:18


Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi. Kazada T.K. yönetimindeki 58 TL 307 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 58 NF 100 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 58 TL 307 plakalı otomobilde bulunan Saliha Koçak (42) hayatını kaybetti. Her iki araçta bulunan T.C., A.Ç., M.D., Ş.D., F.D., M.D. ve M.F.D yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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