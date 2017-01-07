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07 Ocak 2017 22:44

Sivas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 1 yaralı

07 Ocak 2017 22:44

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ergün Kalkan yönetimindeki 44 PY 355 plakalı otomobil Malatya istikametinden Kayseri istikametine seyir halindeyken buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza araç sürücüsü Kalkan yaralandı. Yaralı sürücü Sivas yolunun kar ve tipiden kapanması nedeniyle 112 sağlık ekiplerince ambulansla Malatya’ya götürüldü. Sürücü Kalkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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