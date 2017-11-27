Sivas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Gemerek ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında Abdurrahman K. (61) yönetimindeki 38 RA 833 plakalı otomobil ilçe girişinde kırmızı ışıkta bekleyen Nihat A. (56) yönetimindeki 06 ST 708 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonrası 06 ST 708 plakalı otomobilde bulunan Necmiye K. (63) yaralandı. Yaralı Gemerek Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sonrası Sivas-Kayseri Karayolunda trafik kısa bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.