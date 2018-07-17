Sivas’ta trafik kazası: 2 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Akıncılar ilçesi Göllüce köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Balcı (78) idaresindeki 34 UM 6138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü ile birlikte eşi Saadet Balcı (75) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra Akıncılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Nihat Balcı Zara Devlet Hastanesi’nde, eşi Saadet Balcı ise sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.