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Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gemerek ilçe girişinde trafik ışıklarının da olduğu kavşakta meydana gelen trafik kazasında Necati Çağatay K. (24) yönetimindeki 34 NP 4409 plakalı otomobille Mustafa Ç. (56) yönetimindeki 38 JU 096 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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