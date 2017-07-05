Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 17:42

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

05 Temmuz 2017 17:42


Edinilen bilgiye göre Sinan Bulut (19) yönetimindeki 58 KD 497 plakalı traktör, Yalnıztepe köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan toprak yığıntılarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, traktör üzerinde bulunan Şoför Bulut ile, Mert Kızılarmut (20), Celal Buluz (20) ve Volkan Gül (20) traktörden savrularak yere düştüler. Yaralanan 4 kişi köylülerin yardımıyla Suşehri Devlet Hastanesi’ne getirildi. Durumu ciddiyetini koruyan Mert Kızıltoprak ve Volkan Gül Sivas’ta bulunan hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:50
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :22:06
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!