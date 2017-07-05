Sivas’ta trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre Sinan Bulut (19) yönetimindeki 58 KD 497 plakalı traktör, Yalnıztepe köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan toprak yığıntılarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, traktör üzerinde bulunan Şoför Bulut ile, Mert Kızılarmut (20), Celal Buluz (20) ve Volkan Gül (20) traktörden savrularak yere düştüler. Yaralanan 4 kişi köylülerin yardımıyla Suşehri Devlet Hastanesi’ne getirildi. Durumu ciddiyetini koruyan Mert Kızıltoprak ve Volkan Gül Sivas’ta bulunan hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.