Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Sivas-Ankara karayolunda meydana geldi. Yıldızeli istikametinden Sivas istikametine giden Sedat Bütüner (35) idaresindeki 06 AR 4963 plakalı otomobil Çimento Fabrikası ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta duran Mesut Özcan (33) idaresindeki 06 ZHZ 44 plakalı araca çarptı. Kazada sürücü Özcan ile birlikte araçlarda bulunan Gülay Özcan, İdil Ece Bütüner, Gülşah, Remziye ve Büşra Topal yaralandı. Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Büşra Topal’ın hayati tehlikesi bulunurken, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.