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15 Eylül 2017 11:07

Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas’ta trafik kazası: 6 yaralı

15 Eylül 2017 11:07


Kaza, Gürün ilçesine bağlı Çayboyu Mahallesi’nde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Lazgın Coşansu yönetimindeki 10 N 0338 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma ardından da yolun alt tarafındaki dükkana çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Coşansu ile birlikte Heves (47), Sebahat (40), Tülay (13), Arzu (8) ve Abdullah Coşansu (3) yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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