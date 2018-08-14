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14 Ağustos 2018 10:43

Sivas’ta trafik kazası: 7 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Sivas’ta trafik kazası: 7 yaralı

14 Ağustos 2018 10:43


Edinilen bilgiye göre, Suşehri’nden Zara istikametine gitmekte olan Mehmet C. (54) idaresindeki 34 YC 1084 plakalı otomobil Koyulhisar ilçesi Değirmentaş köyü Karabayır mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Şaziye C. (53), Hiranur C. (10), Tülay A. (40), İrem. (16), Beyzanur A. (11) ve Tuğba A. (3) yaralandı. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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