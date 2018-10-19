Sivas'ta trafik kazası:4 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gemerek Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ö. (52) yönetimindeki otomobil ile Muammer B. (30) yönetimindeki 06 CIT 265 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Kazada Şeymagül (25) Elisa (1) ve Ömer (2) ile sürücü Muammer B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.