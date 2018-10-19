İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta trafik kazası:4 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Gemerek Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ö. (52) yönetimindeki otomobil ile Muammer B. (30) yönetimindeki 06 CIT 265 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Kazada Şeymagül (25) Elisa (1) ve Ömer (2) ile sürücü Muammer B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.