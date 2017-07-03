Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 18:45

Sivas’ta traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sivas’ta traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

03 Temmuz 2017 18:45


Kaza, saat 15.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Çakmakbeli mevkiinde meydana geldi. Çakmak köyünden Yıldızeli istikametine giden Mehmet Zicin (29) idaresindeki 58 YA 934 plakalı traktör, Çakmakbeli mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü Zicin ile Ahmet Zicin (56) ve Hamide Çelebi (23) yaralandı. Devrilen traktörün altında kalan 10 yaşındaki Zeynep Çelebi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Hamide Çelebi Sivas’a sevk edildi. Kazanın olduğu yolda sıcaktan asfaltın eridiği görüldü.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:48
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:47
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!