Sivas’ta türbelere ziyaretçi akını

Ramazan ayının ilk cuma namazında vatandaşlar, Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Abdulvahabi Gazi Camii’ne akın etti. Ramazan’ın manevi atmosferiyle tarihi cami dolup taşarken, camide yer bulamayan vatandaşlar dışarıda namaz kılmak zorunda kaldı. Cuma namazı sonrası eller semaya açılarak Filistinliler için dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlar Hazreti Muhammed’in (SAV) sancaktarlarından olan Abdulvahabi Gazi Hazretleri’nin ve Şehzade Bayezid ile oğullarının bulunduğu türbeleri ziyaret ederek dua etti. Vatandaşlar ziyaretlerde duygusal anlar yaşadı.

Ramazan ayı dolayısıyla Garnizon ve Polis Şehitliği de ziyaretçilerin akınına uğradı. Vatandaşlar şehitlerin mezarları başında dua etti.