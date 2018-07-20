Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 13:12

Sivas’ta ücretsiz bisiklet uygulaması

Sivas Belediyesi Paşabahçe Mesire Alanı’nda ücretsiz bisiklet uygulaması başlattı.

Sivas’ta ücretsiz bisiklet uygulaması

20 Temmuz 2018 13:12


Sağlıklı yaşam ve sporu teşvik etmek amacıyla belediye tarafından ’Sağlık İçin Pedalla’ uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda Paşabahçe Mesire Alanı’nda belirli alanlara bisikletler konularak vatandaşın hizmetine sunuldu. Piknik alanında bisikletle seyahat etmek isteyen vatandaşlar bu uygulama için hiçbir ücret ödemeyecek.


Paşabahçe’nin giriş kısmına kurulan bisiklet parkında şimdilik 30 adet bisiklet bulunuyor. Talebe göre ilerleyen günlerde bu sayı artırılabilecek. Bisiklet kullanmak isteyen vatandaşların tek yapmaları gereken ise kimlik bilgileriyle birlikte kendilerine verilen küçük bir formu doldurmak. Sonrasında ise 1 saatlik süre içerisinde bisikletleri tekrar teslim etmeleri gerekiyor.


Hizmete sunulan bu ücretsiz uygulamadan bisiklet kullanmayı bilen her yaştan vatandaş, hafta içi 12.00-19.00, hafta sonu ise 09.00-19.00 saatleri arasında yararlanabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç