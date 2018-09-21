Sivas'ta unun torbası 89 liradan satılacak

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde ekmek fiyatlarındaki hareketliliğinin araştırılması konusunda yapılan toplantıda un üreticileri un torba fiyatının 89 liradan satışa sunulmasına karar verdi.

Vali Davut Gül başkanlığında düzenlenen toplantıda, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve fabrika sahipleri piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda basında yer alan un torba fiyatlarının 140-150 lira arasında satıldığı yönündeki rakamların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek, istikrardan yana ülkenin yanında olunduğu, fiyat hareketlerinin kalıcı olmadığı ve bu geçiş sürecinin orta vadede düzeleceği görüşü kabul edildi. Sivas'taki fabrika sahiplerince unun torbasının 89 liradan satılmasına karar verilerek isteyen herkesin aynı fiyattan diledikleri miktarda alabilecekleri belirtildi.

Son zamanlarda ülkenin terör ve ekonomik saldırılar karşısında devleti ve milletiyle topyekün güçlü bir mücadele verdiğini ifade eden Vali Gül, "Sivaslı un üreticilerine mili bir duruş sergileyerek almış oldukları bu kararları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Toplantıda alınan kararlara göre:

"Ticaret Borsası'na kayıtlı son 6 aylık rakamlar değerlendirilerek, buğday fiyatlarındaki artış incelemeye alınacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası tarafından Sivas'ta üretilen buğdayların kalitesi ve un sektörünün istediği buğdayın üretilmesi konusunda çalışma yapılacak. Pide fırınlarının fiyat artışı taleplerinin değerlendirilebilmesi için buğday fiyatlarındaki artışın incelenmesinin ardından çıkan sonuçlar değerlendirilecek ve pide fırınlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde bir toplantı yapılacak"