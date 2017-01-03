Sivas’ta uyuşturucu madde ticaretine 3 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ihbar üzerine uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Y.S.’yi takibe aldı. Polisler, gözaltına aldıkları Y.S.’nin montunda 30.55 gram bonzai ve 1 adet ecstasy ele geçirdi. Y.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle takibe alınan kişilerin bulunduğu otomobilde yaptığı aramada ise 372 uyuşturucu hap ve 13,6 gram esrar ele geçirdi.

Otomobilde gözaltına alınan zanlılar A.D. ve A.D. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.