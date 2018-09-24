Sivas'ta uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 469,42 gram bonzai, 2,28 gram esrar, 5 adet ecstasy hap ve 55 adet alyse hap ele geçirdi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 9'u işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.