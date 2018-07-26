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26 Temmuz 2018 10:54

Sivas’ta uyuşturucu operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Sivas’ta uyuşturucu operasyonları

26 Temmuz 2018 10:54


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 23 Temmuz günü yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada iki adet Ectasy hap ele geçirildi. İki şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken bir şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.


Ekiplerin 24 Temmuz günü yaptığı çalışmada da 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 5 gram bonzai ele geçirildi. Üç şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şahıs ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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