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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 25,10 gram esrar maddesi, 5 adet lyrıca hap, 3,21 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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