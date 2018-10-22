Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 25,10 gram esrar maddesi, 5 adet lyrıca hap, 3,21 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.