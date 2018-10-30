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Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri son 7 gün içerisinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 0,95 gram esrar, 39,67 gram skunk maddesi ve 19 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerde 11'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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