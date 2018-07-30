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30 Temmuz 2018 13:45

Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Sivas’ta polis ekiplerinin sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

30 Temmuz 2018 13:45


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 249 gram bonzai, 225 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişiden birinin başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, diğer 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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