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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 kilo 359 gram eroin, 462 adet uyuşturucu hap, 66,7 gram skunk ve 17,33 gram esrar geçirdi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı çıkardığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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