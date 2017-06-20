Sivas’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12-19 Haziran tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Narkotimler tarafından düzenlenen operasyonda takibe alınan şahısların üzerlerinde yapılan aramada 46.25 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 6.60 gram esrar ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslarda 7’si serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.