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20 Haziran 2017 17:02

Sivas’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Sivas’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

20 Haziran 2017 17:02


Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12-19 Haziran tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Narkotimler tarafından düzenlenen operasyonda takibe alınan şahısların üzerlerinde yapılan aramada 46.25 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 6.60 gram esrar ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslarda 7’si serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.




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