Sivas’ta yarım ton altın bozduruldu

Deliktaş ve dernek üyeleri Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Deliktaş yaptığı açıklamada ABD’nin ekonomi üzerinde oynadığı oyunların itibar görmediğini belirterek,"Türkiye, asla bu tür oyunlarla yıkılmayacaktır. Bizler ülkemizin ve devletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu gibi ekonomik etkenlerde bizim duruşumuz aynıdır, değişmeyecektir." dedi.

Dernek olarak "dolar satmıyoruz" kampanyası başlattıklarını dile getiren Deliktaş, "Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak, ’Yastık altındaki dolarları ve altınları bozdurun, milli, paraya dönün’ çağrısını destekliyoruz. Sivaslı hemşehrilerimiz de bu çağrıya büyük ilgi gösterdi. Bu süreçte Sivas halkının yastık altından çıkan altın miktarı yarım tondur. Ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu süreçte Sivas halkı, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, ’Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez’ sözünü pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Deliktaş, son zamanlarda altın ve dövizdeki alış-satış aralığına vatandaşlar tarafından tepki gösterildiğini ancak bu fiyatların Merkez Bankası ve İstanbul Altın Borsası tarafından belirlendiğini ifade etti.