Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 12:17

Sivas’ta yarım ton altın bozduruldu

Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Taner Deliktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyan Sivaslıların kuyumculara gelerek yarım ton altın bozdurduğunu söyledi.

Sivas’ta yarım ton altın bozduruldu

17 Ağustos 2018 12:17


Deliktaş ve dernek üyeleri Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Deliktaş yaptığı açıklamada ABD’nin ekonomi üzerinde oynadığı oyunların itibar görmediğini belirterek,"Türkiye, asla bu tür oyunlarla yıkılmayacaktır. Bizler ülkemizin ve devletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu gibi ekonomik etkenlerde bizim duruşumuz aynıdır, değişmeyecektir." dedi.


Dernek olarak "dolar satmıyoruz" kampanyası başlattıklarını dile getiren Deliktaş, "Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak, ’Yastık altındaki dolarları ve altınları bozdurun, milli, paraya dönün’ çağrısını destekliyoruz. Sivaslı hemşehrilerimiz de bu çağrıya büyük ilgi gösterdi. Bu süreçte Sivas halkının yastık altından çıkan altın miktarı yarım tondur. Ülkemizin geçmiş olduğu bu zorlu süreçte Sivas halkı, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, ’Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez’ sözünü pekiştirdi." ifadelerini kullandı.


Deliktaş, son zamanlarda altın ve dövizdeki alış-satış aralığına vatandaşlar tarafından tepki gösterildiğini ancak bu fiyatların Merkez Bankası ve İstanbul Altın Borsası tarafından belirlendiğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç