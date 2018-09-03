Sivas’ta yeni adli yılın açılışı yapıldı

Sivas Adalet Sarayı’nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül,"Güçlü devlet olmak için güçlü askere ihtiyaç var. Güçlü asker için de millete ihtiyaç var. Zenginlik içinde doğru bir adalet mekanizmasına ihtiyaç var dolayısıyla da sizlere ihtiyaç var. Bizim sizlerden başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Hangi makamda, mevkide olursanız olun sonuç itibariyle bir sıkıntınız olduğunda teslim olacağınız makam yargı camiasıdır. Çok fedakar çalıştığınızı biliyorum. Özelikle 15 Temmuz’da yargı camiasının yaptığı fedakarlığı biliyorum. Kendi içerisinde bozulmuşluğa rağmen kalanların özveriyle çalışmaları yürüttüklerine şahit oldum" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise,"Biz Müslüman toplumu olarak adaletin her şeyden önde geldiğine inanan bir toplumuz bir dine mensubuz. Gerçekten işiniz kolay değil. Ama insan hangi işi yaparsa yapsın almış olduğu eğitim doğrultusunda inandığı doğruları yapıyorsa, vicdanen rahatsa gerisi sorun olmaz diye düşünüyorum. Adalet sadece hukukçuları değil her bir vatandaşı ilgilendiren bir alan biz kamu yöneticileri çoğu zaman işbirliği için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Çok zorlu süreçlerden geçtik"

Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal de,"Hepimizin bilinç ve kararlılıkla çalışması gerektiğine inanıyorum. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Geçmeye de hala devam ediyoruz. Ancak bu süreç ne kadar zorlu olursa olsun birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece bu süreçten daha güçlü, daha yenilenmiş, daha etkin olarak çıkacağımız inancım tamdır. Serçenin çok pratik ve hızlı uçmasını sağlayan Atmaca’nın ona olan musallatlığıdır demişler. Bu sıkıntılardan bizim daha iyi, güvenilir, hızlı, etkin yargılama faaliyetlerine kavuşmak için bir fırsat olduğunun kanaatindeyim. Bu kapsamda daha hızlı ve öngörülebilir bir yargılama için yargıda hedef süre uygulamamız faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Artık soruşturmalarda ve diğer yargılama faaliyetlerinde vatandaşlar davalarının ne kadar sürede sonuçlanacağını daha işin başındayken öğrenebilecekler. Bu onların öngörülerini arttıracak bizlerin de çalışma azim ve şevkini arttıracaktır. Bu işin tam anlamında uygulanabilirliği sırf yargı mekanizmasının çaba ve gayretine bağlı kılmak mümkün değildir. Tüm kurumlarla yargının eş güdümle uyum içerisinde çalışmasına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Törene 5’inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Barosu Hakan Bahadır, savcılar, hakimler ve avukatlar katıldı.