Sivas’ta yetimlerin bayram sevinci

"Bu mektubu bir ağabey ve devletimizin sizlere hizmet etmesi için gönderdiği il valisi olarak gönderiyorum" ifadeleriyle başlayan birer mektubu yetimlere gönderen Vali Gül, "Önümüzdeki Kurban Bayramı, Sivas Valiliği’nin öncülüğünde kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz ile birlikte ’Keşke bu bayram yapsam, alsam, gitsem!’ dediğiniz bir dileği gerçekleştirmek istiyoruz. Bu mektuba yazacağınız cevap içerisinde üç isteğinizden bir tanesini yerine getireceğiz." şeklindeki görüşleriyle taleplerin yerine geleceğini belirtti.

Vali Gül mektubunda ayrıca, "Hiçbir şeyin hayatta olmayan sevdiklerinizin yerini dolduramayacağını biliyor, sevdiklerinizin ve bizim tek isteğimizin sizlerin vatana-millete hayırlı evlatlar olarak yetişmesi olduğunu bilmenizi istiyoruz. Milletimize ve devletimize emanet olduğunuzu unutmuyor, bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum." cümleleri ile yetimlerin bayramını kutlayarak acılarını bir nebze olsun hafifletip çocuklara bayram sevincini yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Sivas merkez ve ilçelerindeki 387 yetime ulaştırılan mektuplardan alınan cevaplar tek tek değerlendirilerek tamamının yerine getirildiğini kaydeden Gül, "Kimi genç odası, kimi bayramda kesmek için bir kurbanlık, kimi oyuncak, kimi bilgisayar kimi de farklı isteklerde bulundu. Yapılan çalışma ile isteklerin tamamı bayram öncesinde çocuklara ulaştırıldı. Taleplerin tamamı en güzel şekilde yerine getirildi. Bazı çocukların hediyelerini bizzat ben ve eşim sürpriz ziyaretlerde bulunarak verdik. Sosyal devlet anlayışı ile yetimlerin, öksüzlerin kimsesiz olmadığını, devletimizin her zaman onların yanlarında olduğunu hissettirmek istedik. Hediyelerle sevinçlerini paylaşmaya çalıştığımız çocuklarımızın bayramlarını yeniden kutluyorum, kapımız ve gönlümüz hem onlara hem tüm vatandaşlarımıza açık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.